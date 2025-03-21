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В Екатеринбурге Березовая роща получит статус охраняемой территории

Мэрия Екатеринбурга начала процедуру по смене категории земель Березовой рощи.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Екатеринбурга рассмотрели предложение о переводе в другую категорию земель Березовой рощи в Академическом районе.

— Комиссия по правилам землепользования и застройки рекомендовала решение по переводу территории в ТОП-1. Она представляет собой территорию общего пользования: скверы, парки. На ней запрещено строительство, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в середине марта глава города Алексей Орлов заявил о том, что между мэрией и защитниками Березовой рощи был найден компромисс. К тому же сохраненная площадь будет увеличена с 16 до 22 гектаров.

Под жилую застройку выбрали другой участок. А саму рощу в дальнейшем будут благоустраивать с минимальным вмешательством в ландшафт. В том числе обещают выслушать мнение активистов.