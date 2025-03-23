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Кроссворд на 23 марта 2025

Сегодня, 23 марта, отмечаем день рождения Акиры Куросавы — режиссера, изменившего мировое представление о японском кино. Его фильмы оказали огромное влияние на Голливуд и мировую киноиндустрию, вдохновив таких мастеров, как Джордж Лукас и Кристофер Нолан. Проверьте свои знания о творчестве Куросавы, разгадав наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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