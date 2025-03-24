Ответы на кроссворд от 23 марта 2025: интересные факты про Акиру Куросаву

По горизонтали:
1. Скорсезе
С годами Акира Куросава нашел друзей и единомышленников в американском кинематографе, среди которых был Мартин Скорсезе. Скорсезе сыграл роль Винсента ван Гога в фильме Куросавы «Сны Акиры Куросавы».
2. Расемон
«Расемон» Акиры Куросавы — новаторский японский фильм в жанре дзидайгэки, основанный на произведениях Рюноскэ Акутагавы. Картина стала первой, где одно событие было показано с разных точек зрения, что стало революционным для кинематографа. «Расемон» не только открыл миру японское кино, но и породил особый жанр — «Эффект Расемона», использующий прием многоперспективного повествования.
3. Лев
Показ «Расемона» на Венецианском кинофестивале в 1951 году состоялся благодаря настойчивости итальянского японоведа Джулианы Страмиджоли, которая рекомендовала фильм агентству «Unitalia Film». Несмотря на сомнения кинокомпании «Daiei» и японского правительства, предпочитавших работы Ясудзиро Одзу, «Расемон» был показан и имел оглушительный успех, удостоившись приза итальянских кинокритиков и главной награды фестиваля — «Золотого льва».
4. Хэммет
В фильме «Телохранитель» Куросава представил свое видение Японии середины XIX века, периода, предшествующего революции Мэйдзи. Сюжет картины основан на произведениях американского писателя Дэшиела Хэммета, а именно на его романах «Стеклянный ключ» и «Кровавая жатва». Влияние «Телохранителя» прослеживается и в фильме «Герой-одиночка» с Брюсом Уиллисом, где действие переносится в эпоху «сухого закона» и представляет собой гангстерский боевик.
По вертикали:
1. Арсеньев
«Дерсу Узала» — советско-японский художественный фильм, созданный Куросавой в 1975 году на киностудии «Мосфильм» по мотивам произведений В. К. Арсеньева. Это первый фильм Куросавы не на японском языке и единственный, снятый на 70-мм пленке. Фильм повествует о путешествиях Арсеньева по Уссурийскому краю и его дружбе с таежным охотником Дерсу Узала. Картина была удостоена главного приза на Московском международном кинофестивале в 1975 году, а также премии «Оскар».
2. Рапсодия
«Августовская рапсодия» — одна из последних и наиболее важных работ Куросавы. Фильм затрагивает сложную тему памяти об атомной бомбардировке Нагасаки и ставит вопрос о том, как современный человек, лично не переживший трагедию, может осмыслить и прочувствовать ее. В центре повествования — японская семья, представляющая три разных поколения, и их личное отношение к американским атомным бомбардировкам.
3. Мифунэ
Фильм «Пьяный ангел» стал первой совместной работой Акиры Куросавы и Тосиро Мифунэ. С этого фильма началось их многолетнее и плодотворное сотрудничество, в результате которого Мифунэ сыграл во многих фильмах Куросавы.
4. Но
«Трон в крови» — историко-философская драма Куросавы по мотивам «Макбета» Шекспира. Отличительной чертой фильма является сильное влияние традиционного японского театра но, которое проявилось в стиле фильма, построении сцен, создании образов и манере игры актеров.
5. Семь
«Семь самураев» — фильм Куросавы, в котором впервые прослеживается тема столкновения традиций и прогресса, выраженная через противопоставление самурайского меча и огнестрельного оружия. В картине ружья являются атрибутом исключительно бандитов, что подчеркивает их бесчестность. Единственный самурай, Кикутие, стреляющий из ружья, своим поступком лишь подтверждает то, что он не соответствует кодексу самурая.
6. Макбет
«Трон в крови» Куросавы, вдохновленный «Макбета» Шекспира, предлагает иное прочтение классической трагедии. В отличие от шекспировского Макбета, Васидзу показан более противоречивым, а Асадзи — более властной и отталкивающей. Фильм сохраняет основные события трагедии, но предлагает иную психологическую интерпретацию персонажей.
Интересные факты о фильмах Акиры Куросавы:
- Сюжет мультфильма «Приключения Флика» студии Pixar в первой половине почти полностью повторяет «Семь самураев». Муравьи играют роль крестьян, саранча — бандитов. В одном эпизоде «Флика» почти дословно воспроизведен момент из «Семи самураев», где крестьяне осознают, что откуп от бандитов не спасет их от голода.
- «Жить» — философская драма Куросавы, которая исследует вопросы жизни и смерти. Вдохновленная повестью Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», картина повествует о токийском чиновнике, который, столкнувшись с неизбежностью смерти, ищет истинное предназначение. Фильм получил широкое признание и премию «Золотой волк» в 1953 году.
- Куросава признавал огромное влияние Достоевского на свое творчество. Он особо выделял этого русского писателя и часто находил успокоение в его произведениях, читая их в уединении на съемочной площадке. Страсть к Достоевскому привела к экранизации «Идиота», на которую Куросава потратил значительные средства. Фильм столкнулся с трудностями из-за его длины, превышавшей допустимые рамки, что вынудило продюсеров сократить хронометраж. Экранизация романа практически не изменила сюжет, за исключением адаптации к современным Куросаве японским реалиям. Например, предыстория Киндзи Камэды (князя Мышкина) перенесена в контекст военного плена, а не европейских больниц.
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