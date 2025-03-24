Ответы на кроссворд от 23 марта 2025: интересные факты про Акиру Куросаву

1. Арсеньев

«Дерсу Узала» — советско-японский художественный фильм, созданный Куросавой в 1975 году на киностудии «Мосфильм» по мотивам произведений В. К. Арсеньева. Это первый фильм Куросавы не на японском языке и единственный, снятый на 70-мм пленке. Фильм повествует о путешествиях Арсеньева по Уссурийскому краю и его дружбе с таежным охотником Дерсу Узала. Картина была удостоена главного приза на Московском международном кинофестивале в 1975 году, а также премии «Оскар».