«Налагается арест для последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба государству». СК устанавливает имеющуюся в Беларуси собственность находящегося за рубежом экстремистского актива

Следственный комитете устанавливает у находящихся за рубежом экстремистов собственность на территории Беларуси, сообщил телеграм-канал ведомства.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что СК Беларуси установил 400 участников уличных акций 26 января за границей, информируя, что идентификация и привлечение к ответственности участников уличных акций за рубежом продолжается.
— Реализуется комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий по уголовному делу в отношении участников антибелорусских зарубежных акций и их организаторов, — прокомментировали в СК.
И сообщили, что в рамках уголовного дела проводились обыски по местам регистрации и на объектах реальной собственности деанонимизированных экстремистстов. Сейчас следователи устанавливают имущество и недвижимость экстремистов, на которые будет наложен арест с целью последующей конфискации для возмещения причиненного государству ущерба. Отмечается, что по уголовному делу признаны подозреваемыми около 400 человек.
— Работа по установлению пособников экстремистских формирований и террористических организаций продолжается в тесном взаимодействии с заинтересованными органами, — заключили в пресс-службе.
А еще ячейки сектантов нашли в Минске и других городах Беларуси: «Расстроенные болезнями и неудачами люди попадали под влияние культа».
Тем временем МВД опровергло получение травм российским комиком Останиным при задержании в Беларуси.