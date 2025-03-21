«Налагается арест для последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба государству». СК устанавливает имеющуюся в Беларуси собственность находящегося за рубежом экстремистского актива

И сообщили, что в рамках уголовного дела проводились обыски по местам регистрации и на объектах реальной собственности деанонимизированных экстремистстов. Сейчас следователи устанавливают имущество и недвижимость экстремистов, на которые будет наложен арест с целью последующей конфискации для возмещения причиненного государству ущерба. Отмечается, что по уголовному делу признаны подозреваемыми около 400 человек.