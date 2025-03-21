Фитнес-клубы не вправе запрещать бикини в пользу буркини, заявил Потапенко

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Фитнес-клубы Санкт-Петербурга не вправе обязывать посетительниц отказываться от бикини в пользу мусульманского купальника буркини, даже если это связано с соблюдением национальных традиций, считает вице-губернатор города Игорь Потапенко.
Потапенко в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» поступил вопрос от местного жителя с просьбой оценить законность введения в некоторых городских фитнес-клубах требования использовать буркини и не носить бикини.
«Надо перепроверить (эту информацию — ред.)… Здесь вообще-то грань… нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации, если ее уже не перешагнули уважаемые хозяева данных заведений», — сказал Потапенко.
Он попросил телезрителя уточнить, в каком именно фитнес-клубе введены такие ограничения. По оценке вице-губернатора Петербурга, этому заведению может грозить наказание «вплоть до лишения лицензии и возбуждения уголовных дел».
Потапенко также высказал личное мнение, что соблюдение каких-либо национальных традиций не может навязываться в городе, где действуют традиции и законы России.
«Если навязывание каких-то традиций, то, извините, город наш гостеприимный, но здесь соблюдаются законы и традиции Российской Федерации», — отметил он.