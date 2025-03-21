В Сан-Франциско появилась игра для любителей гладить котов

Студия DaChu Interactive представила игру «How to Pet Your Cat» («Как гладить вашу кошку»). В ней нужно шлепать по большому пушистому контроллеру в виде кошачьей попки. Презентация состоялась на Конференции разработчиков видеоигр в Сан-Франциско.
Смысл «How to Pet Your Cat» — шлепать пушистую попку кошки и смотреть на экране, как она реагирует на действия. Также в игру можно играть вдвоем: в таком случае участнику достается одна часть контроллера. Цель — набрать как можно больше очков.
Директор DaChu Interactive Куинн Лю рассказала, что данная игра — это укороченная версия обширного проекта. Со временем разработчики создадут аниматроника полной версии кошки.
На сайте проекта говорится, что в игре не существует неправильных способов взаимодействия с кошкой. «Игра поощряет спокойное исследования без страха и неудачи», — написали разработчики на онлайн-странице.
В контроллер встроены датчики давления, позволяющие системе измерять интенсивность и местоположение каждого прикосновения или шлепка. Эти данные передаются в игровой движок в режиме реального времени, обеспечивая динамическую обратную связь и анимацию на основе действий игрока. Благодаря такому взаимодействию с кошкой на экране кажется реалистичными.
Для студии DaChu Interactive это второй проект. Первый — «Insync» — предполагает взаимодействие с аниматроником неизвестного существа. У игрока при этом должны быть завязаны глаза.
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