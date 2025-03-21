Под Ростовом-на-Дону начали строить вторую очередь кладбища

Непосредственно для захоронений запланировали 20 га. Остальную территорию разделят на зоны: административную (со зданием бытового корпуса), ритуальную (с площадкой для отдания воинских почестей и местами для прощания) и хозяйственную. Также планируют создать две остановки для общественного транспорта.