Под Ростовом-на-Дону начали строить вторую очередь кладбища

Власти Ростова-на-Дону сообщили о начале строительства первого этапа второй очереди кладбища «Ростовское» в Мясниковском районе. Информацию опубликовали на сайте городской администрации.
Сейчас ведется подготовка: рабочие расчищают территорию, вырубают зеленые насаждения, создают временные пути, а также временные здания и сооружения. Работы запланировали на территории в 40 га.
Непосредственно для захоронений запланировали 20 га. Остальную территорию разделят на зоны: административную (со зданием бытового корпуса), ритуальную (с площадкой для отдания воинских почестей и местами для прощания) и хозяйственную. Также планируют создать две остановки для общественного транспорта.
Работы по контракту должны завершить до 25 апреля 2026 года.
Подрядчиком выступает акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой»). Исполнитель согласился выполнить все поставленные задачи за 1,78 млрд рублей.
Напомним, расширение территории потребовалось в заполненностью кладбища почти на 100%.