В калининградском онкоцентре починили аппарат лучевой терапии

Объект строили с 2018 года. Во время работ сменился подрядчик, а сроки сдачи центра несколько раз переносили. Медицинское учреждение ввели в эксплуатацию в январе 2024 года. На реализацию проекта выделяли 9,56 миллиарда рублей.