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В калининградском онкоцентре починили аппарат лучевой терапии

Пациентов начинают приглашать на лечение.

В калининградском онкоцентре починили аппарат лучевой терапии. Информацию об этом опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

Аппарат лучевой терапии починили. Спасибо за оперативность. Сегодня пациентов начнут приглашать на лечение, — сообщил Беспрозванных.

Для ремонта аппарата лучевой терапии приглашали специалистов из Москвы. Губернатор отмечал, что оборудование находится на гарантии.

Из-за поломки аппарата Беспрозванных поручал Минздраву региона направить неотложных пациентов в федеральный центр для прохождения дальнейшей терапии — это семь человек. Остальным скорректировали схемы лечения.

Онкоцентр открывали поэтапно с весны 2024 года. В конце мая в учреждении заработала поликлиника, а в августе — круглосуточный стационар.

Объект строили с 2018 года. Во время работ сменился подрядчик, а сроки сдачи центра несколько раз переносили. Медицинское учреждение ввели в эксплуатацию в январе 2024 года. На реализацию проекта выделяли 9,56 миллиарда рублей.