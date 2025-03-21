Захарова рассказала о вкладе Бедроса Киркорова в сближение народов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Народный артист России, певец Бедрос Киркоров, используя силу музыки и своего сердца, делал все, чтобы люди становились ближе, сказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии прощания.
Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания проходит в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. У траурного зала заранее собрались поклонники артиста с цветами в руках.
«Делал все, чтобы люди становились ближе. Используя силу искусства, силу слова, силу музыки, поэзии. И силу своего сердца», — сказала Захарова.
Он отметила, что Бедрос Киркоров — человек, который свою жизнь положил на то, чтобы сблизить народы России и Болгарии. «Даже не сближать, а чтобы это были единая жизнь, единая судьба, коль скоро и России, и Болгарии столько исторически приходилось переживать. Помимо всего прочего, помимо его вклада в это сближение, ведь он же отстоял памятник Алеше. Я очень хорошо помню, как лично Бедрос Киркоров сердце положил на то, чтобы памятник Алеше в Болгарии отстоять», — сказала журналистам Захарова.
Она добавила, что тогда Киркоров поднимал общественность, «звонил во все колокола». «Он был на передовой, когда еще, знаете, многие не понимали, что это станет системой. Поэтому в этот день я не могла не прийти, буквально накоротке попрощаться лично с этим человеком. Честно говоря, не так часто пересекались с ним, но его вклад в то, что памятник Алеше в Болгарии стоит, неоценим», — подчеркнула Захарова.
Бедрос Киркоров — лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005).