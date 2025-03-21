Захарова рассказала о вкладе Бедроса Киркорова в сближение народов

Он отметила, что Бедрос Киркоров — человек, который свою жизнь положил на то, чтобы сблизить народы России и Болгарии. «Даже не сближать, а чтобы это были единая жизнь, единая судьба, коль скоро и России, и Болгарии столько исторически приходилось переживать. Помимо всего прочего, помимо его вклада в это сближение, ведь он же отстоял памятник Алеше. Я очень хорошо помню, как лично Бедрос Киркоров сердце положил на то, чтобы памятник Алеше в Болгарии отстоять», — сказала журналистам Захарова.