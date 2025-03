В Москве простились с Бедросом Киркоровым. Фоторепортаж

«Конечно, это выбило меня из строя, но… Show must go on, как говорится. Я профессионал. Это преследует меня по жизни. Когда умерла мама, ее похоронили, и в этот же день я улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме. Я уже и “Зайку” пел, радовал народ, а после концерта, конечно, меня накрыло. Такова доля артиста. Все это мы оставляем за пределами сцены, народ не должен ни о чем подозревать. Так и было в этот раз», — сказал он.