В Москве простились с Бедросом Киркоровым. Фоторепортаж

В пятницу, 21 марта, в Москве состоялась церемония прощания с Бедросом Киркоровым. Отпевание прошло утром в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Гражданскую панихиду провели днем в Прощальном зале Троекуровского кладбища. После его похоронят рядом с Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Вячеславом Добрыниным и Сергеем Доренко, пишет Shot.
Проститься с Бедросом Киркоровым приехали его единственный сын Филипп Киркоров, внуки Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальный представитель МИДа Мария Захарова, посол Болгарии в России Атанас Крыстин, композитор Игорь Крутой, певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко, певцы Стас Михайлов, Александр Буйнов, телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки и другие.
Захарова сказала, что не могла не прийти проститься с Бедросом Киркоровым, так как он внес большой вклад в развитие отношений между Россией и Болгарией. Песков же назвал певца уникальным человеком и посчитал своим долгом с ним попрощаться.
Перед началом отпевания у храма Христа Спасителя Филипп Киркоров в разговоре с журналистами признался, что в момент смерти отца находился за границей.
«Конечно, это выбило меня из строя, но… Show must go on, как говорится. Я профессионал. Это преследует меня по жизни. Когда умерла мама, ее похоронили, и в этот же день я улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме. Я уже и “Зайку” пел, радовал народ, а после концерта, конечно, меня накрыло. Такова доля артиста. Все это мы оставляем за пределами сцены, народ не должен ни о чем подозревать. Так и было в этот раз», — сказал он.
Также Филипп Киркоров сообщил прессе, что подготовил себе место на кладбище рядом с отцом.
О смерти болгарско-советско-российского эстрадного певца Бедроса Киркорова стало известно во вторник. Печальную новость сообщил его сын, народный артист России Филипп Киркоров. «Я больше не ребенок. Сегодня ушел из жизни мой папа, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Как уточнила РБК представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, Бедрос Киркоров умер из-за остановки сердца.
На смерть артиста отреагировали десятки российских знаменитостей — от Димы Билана и Николая Баскова до Ксении Собчак и Агаты Муцениеце.