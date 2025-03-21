Квантовые компьютеры соединили благодаря световодам из ниобия и титана

За последние годы зарубежные и российские ученые достигли значительных успехов в создании подобных коммуникационных систем, однако их дальнейшему развитию мешает то, что все существующие системы «квантового интернета» способны работать лишь с одним конкретным типом квантовых вычислителей, при этом они позволяют передавать сигналы лишь между двумя узлами. Физики из MIT выяснили, что эту проблему можно преодолеть при помощи созданной ими системы обмена данных на базе четырех сверхпроводящих кубитов и волноводов из сплава ниобия и титана.