Памятник «Царь-баллон» вошел в Книгу рекордов Беларуси

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Памятник газовому баллону — «Царь-баллон», который установлен в Гомеле, признан рекордным, сообщил главный эксперт национального реестра Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
«Это памятник высотой 4 метра 75 сантиметров и диаметром 1 метр 42 сантиметра», — уточнил Шимко.
«Царь-баллон» создан предприятием «Гомельоблгаз». Этот коллектив установил еще один рекорд. Был проведен первый газопровод, который питает промышленный объект. Как пояснил гендиректор республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» Павел Гербулов, организация не просто так решила поставить рекорды.
«Гомельская область — одна из первых, куда в Республике Беларусь пришел природный газ, и нельзя было не показать такой действительно значимый объект для развития, для экономики нашей страны», — сказал гендиректор.
Он добавил, что «Царь-баллон» находится на современном полигоне, где сконцентрировано все самое передовое в газовом хозяйстве. Также недалеко находится склад по реализации сжиженного газа в баллонах для населения.
«Население туда приезжает периодически, все это издалека видит… Это вызывает интерес», — сказал Павел Гербулов.
Кирилл Шимко торжественно передал гендиректору официальные сертификаты об установлении рекордов.
Газопровод и вагон-цистерна
Кроме того, предприятие «Витебскоблгаз» тоже установило рекорд. Оно построило самый протяженный (более 14 км) надземный газопровод высокого давления диаметром 1020 миллиметров.
Также рекорд установило Республиканское унитарное предприятие по транспортировке и обеспечению сжиженными нефтяными газами (РУП СГ-ТРАНС, Новополоцк) — им создан самый большой в стране вагон-цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов.