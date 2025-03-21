Система «Гонец 2.0» обеспечит спутниковую связь для БПЛА по всей России

«Создаваемая Роскосмосом спутниковая система “Гонец 2.0” в составе 32 космических аппаратов обеспечит беспрерывную связь для беспилотных летательных аппаратов на всей территории России», — говорится в сообщении. Отмечается, что разработанный предприятием спутниковый модем отличается рекордно малыми габаритами и массой в 89 г, что позволяет использовать его на беспилотниках различных типов.