Система «Гонец 2.0» обеспечит спутниковую связь для БПЛА по всей России

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спутниковая система «Гонец 2.0» обеспечит беспрерывную связь для беспилотников на всей территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО «Спутниковая система “Гонец” (входит в Роскосмос).
«Создаваемая Роскосмосом спутниковая система “Гонец 2.0” в составе 32 космических аппаратов обеспечит беспрерывную связь для беспилотных летательных аппаратов на всей территории России», — говорится в сообщении. Отмечается, что разработанный предприятием спутниковый модем отличается рекордно малыми габаритами и массой в 89 г, что позволяет использовать его на беспилотниках различных типов.
В пресс-службе подчеркнули, что глава «Гонца» Андрей Манойло в ходе рабочей поездки в Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Томской области доложил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову и первому зампреду Совета Федерации Андрею Яцкину о последних наработках «Гонца» в сфере обеспечения спутниковых каналах связи на беспилотных авиационных системах.
Ранее Манойло сообщал ТАСС, что «Гонец» будет развивать компетенции оператора связи в целях информационного обеспечения безопасности совместных полетов беспилотной и пилотируемой авиации, в перспективе — на всей территории Сибирского федерального округа.
О системе «Гонец 2.0».
Система «Гонец» нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, на всей территории России, включая труднодоступные места и Арктику, позволит следить за состоянием критически важных объектов, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей.
Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов «Гонец-М1» на низкой околоземной орбите высотой 1 500 км. В декабре 2023 года Павел Черенков, возглавлявший на тот момент предприятие, сообщал ТАСС, что развертывание группировки планируется завершить в 2029 году.