Набиуллина рассказала, как относится к шуткам о себе

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что нормально относится к шуткам о себе, особенно если они смешные.
«Я нормально отношусь к этому, особенно когда шутки смешные. Это абсолютно нормально», — ответила она на вопрос журналиста о своем отношении к мемам и шуткам на тему высокой ключевой ставки.
ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд. ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, регулятор изменил сигнал: рассмотрит вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.