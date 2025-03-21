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22 марта в Азове состоится ярмарка выходного дня

На улице Привокзальной в Азове развернут мини-рынок.

Источник: Комсомольская правда

22 марта в Азове проведут ярмарку выходного дня. Мини-рынок будет работать с 7 до 15 часов в районе торгового центра на улице Привокзальной. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Местные сельхозтоваропроизводители привезут азовчанам широкий ассортимент продукции. В частности, можно будет приобрести мясные и рыбные полуфабрикаты, молочные изделия, сыры, масло, овощи, фрукты, соленья, бакалейные и кондитерские товары, а также хлебобулочные изделия.

Садоводам предложат посадочный материал фруктовых деревьев, ягодных культур, рассаду, и семена цветов и овощей.