В Омске выписали штрафы крупной торговой сети, ее продукцию уничтожили

К примеру, в магазине на улице Шебалдина к реализации было приготовлено более ста килограммов свинины и сыра непонятного происхождения. В магазине на Космическом проспекте в морозилке хранилось рыба и мясо без маркировки и упаковки и пельмени без документов. А в магазине на 13-й Комсомольской царила антисанитария.