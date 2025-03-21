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В Омске выписали штрафы крупной торговой сети, ее продукцию уничтожили

Россельхознадзор нашел в магазинах крупные нарушения и мясо без документов.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении Россельхознадзора по Омской области подвели итоги внеплановых проверок сети магазинов «Светофор». В поле зрения надзорного органа попало сразу несколько торговых точек в Омске, Одесском, Тюкалинском и Калачинском районах области. Практически везде выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства.

Мясная и рыбная продукция, птица, сыры продавались либо вообще без ветеринарных сопроводительных документов, либо они были оформлены с нарушениями. Также зачастую не указывался производитель, даты изготовления и сроки годности продукта.

К примеру, в магазине на улице Шебалдина к реализации было приготовлено более ста килограммов свинины и сыра непонятного происхождения. В магазине на Космическом проспекте в морозилке хранилось рыба и мясо без маркировки и упаковки и пельмени без документов. А в магазине на 13-й Комсомольской царила антисанитария.

В итоге более 1 тонны продукции из магазинов было изъято и утилизировано, а само предприятие, ООО «Торгсервис 55», и его должностные лица привлечены к административной ответвенности. Общая сумма штрафов составила 159 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на прилавках омских магазинов может оказаться опасное масло.