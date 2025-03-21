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Дочь экс-губернатора Дубровского может лишиться 10 млн долларов

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта, ФедералПресс. Дочь экс-губернатора Дубровского Анну хотят оставить без 10,16 млн долларов и 6,883 млн рублей. С заявлением в суд обратилась финуправляющий экс-главы региона Тамара Демидова.

«Просит признать недействительными сделками перечисления должником Дубровским денежных средств в пользу Дубровской Анны Борисовны», — сообщают в суде.

Сама Анна никак не комментирует ситуацию. Отметим, что бывший губернатор Дубровский, признанный банкротом из-за долга перед компанией «Монтажник», пытается оспорить свой статус в суде. Изначально долг в 37,3 млн рублей адвокат Кирилл Мухин сократил до 9,755 млн, но теперь финуправляющей дали срок до 25 апреля исправить нарушения в документах — иначе спорная сделка аннулируется, а деньги вернут в конкурсную массу.