Дочь экс-губернатора Дубровского может лишиться 10 млн долларов

Сама Анна никак не комментирует ситуацию. Отметим, что бывший губернатор Дубровский, признанный банкротом из-за долга перед компанией «Монтажник», пытается оспорить свой статус в суде. Изначально долг в 37,3 млн рублей адвокат Кирилл Мухин сократил до 9,755 млн, но теперь финуправляющей дали срок до 25 апреля исправить нарушения в документах — иначе спорная сделка аннулируется, а деньги вернут в конкурсную массу.