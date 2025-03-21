От −6°С до +15°С. Синоптики предупредили белорусов о дождях, снеге и гололёде

Так, в субботу, 22 марта, будет облачно, а ночью и утром местами по стране ожидаются небольшие осадки. Правда, днём их будет немного или не будет вообще. В тёмное время суток температура воздуха снизится до −3..+3°С, а днём составит от +6°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу Беларуси.