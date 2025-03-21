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От −6°С до +15°С. Синоптики предупредили белорусов о дождях, снеге и гололёде

Казалось бы, вот-вот пришла настоящая весна, как синоптики вновь опускают нас с неба на землю.

Сейчас в Ричмонде: +9° 8 м/с 43% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Смартпресс

По данным Белгидромета, в ближайшие дни белорусов ждут температурные перепады от −6°С до +15°С, а также снег, дождь и слабый гололёд.

Так, в субботу, 22 марта, будет облачно, а ночью и утром местами по стране ожидаются небольшие осадки. Правда, днём их будет немного или не будет вообще. В тёмное время суток температура воздуха снизится до −3..+3°С, а днём составит от +6°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу Беларуси.

В воскресенье, 23 марта, ночью кое-где по республике пройдут кратковременные дожди и мокрый снег, а вот днём осадки ожидаются почти по всей территории Беларуси. Что касается температуры, то после заката столбик термометра будет колебаться от −6°С по северу до +3°С по югу, а днём поднимется до +5..+12°С.

В понедельник, 24 марта, согласно данным Белгидромета, будет облачно. Временами ожидаются осадки (дождь, ночью по северо-востоку может выпасть мокрый снег). Также возможен слабый гололёд. В тёмное время суток минимальная температура воздуха составит −1..+6°С, а днём поднимется до отметок +4..+11°С. По юго-западу страны ожидается и вовсе до +15°С.