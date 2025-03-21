Сегодня ночью в Омске начнет работать асфальтобетонный завод

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о начале весенне-летней кампании по ремонту городских дорог. Она начнется значительно раньше срока — уже в ночь с 21 на 22 марта. В тестовом режиме будет запущен муниципальный асфальтово-бетонный завод, одновременно с этим начнутся ремонтные работы на ряде магистралей.