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Сегодня ночью в Омске начнет работать асфальтобетонный завод

Одновременно с запуском производства начнется ремонт городских магистралей.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о начале весенне-летней кампании по ремонту городских дорог. Она начнется значительно раньше срока — уже в ночь с 21 на 22 марта. В тестовом режиме будет запущен муниципальный асфальтово-бетонный завод, одновременно с этим начнутся ремонтные работы на ряде магистралей.

«Это нужно, чтобы начать аварийно-восстановительный ремонт горячим асфальтом на наиболее проблемных участках дорог. Погодные условия позволяют», — пояснил Сергей Шелест.

Этой ночью ремонтные работы запланированы на улицах 70 лет Октября, Перелета, перекрестках Герцена и Булатова, Красного пути и Кемеровской, Ипподромной, Бульварной, Королева, Иртышской набережной, в тоннеле на Серова и других магистралях.

Ранее мы писали, сколько дорог планируется отремонтировать в Омской области в 2025 году.