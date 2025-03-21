Сегодня ночью в Омске начнет работать асфальтобетонный завод

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о начале весенне-летней кампании по ремонту городских дорог. Она начнется значительно раньше срока — уже в ночь с 21 на 22 марта. В тестовом режиме будет запущен муниципальный асфальтово-бетонный завод, одновременно с этим начнутся ремонтные работы на ряде магистралей.
«Это нужно, чтобы начать аварийно-восстановительный ремонт горячим асфальтом на наиболее проблемных участках дорог. Погодные условия позволяют», — пояснил Сергей Шелест.
Этой ночью ремонтные работы запланированы на улицах 70 лет Октября, Перелета, перекрестках Герцена и Булатова, Красного пути и Кемеровской, Ипподромной, Бульварной, Королева, Иртышской набережной, в тоннеле на Серова и других магистралях.
Ранее мы писали, сколько дорог планируется отремонтировать в Омской области в 2025 году.