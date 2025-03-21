В Самаре будут отключать холодную воду 25, 27 и 28 марта

На следующей неделе в Самаре специалисты «РКС-Самара» будут ремонтировать водопроводные сети. Из-за работ на некоторых улицах могут отключать воду.
— Сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды, — прокомментировала пресс-служба компании.
25 марта холодную воду с 08.00 до 23.00 отключат на 8-й Просеке (1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 10-й, 11-й, 13-й переулки), 1−54Б, в Енотаевском, Слесарном, Нарымском, Черкесском, Балашовском, Болгарском и Милицейском переулках
27 марта с 09.00 до 17.00 без воды останутся частные лома на улицах Бригадная, Плодовая, Соколиная, Ершовская, Журавлевская, Земледельческая, Семиреченская, Проходная. В этот же день будут менять узел в колодце на улице Ново-Вокзальной, из-за чего воду отключат в домах 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б, 257 В.
А 28 марта с 10.00 до 15.00 холодной воды не будет на улице Вольской, 44, 48, 17, 19, 21, 23, 25 и на улице 22 Партсъезда, 51. Бойлер будет стоять на Вольской, 17−19.
Вся информация о работах и отключениях является предварительной. Уточнять ее нужно на сайте компании.