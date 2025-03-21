В Самаре будут отключать холодную воду 25, 27 и 28 марта

27 марта с 09.00 до 17.00 без воды останутся частные лома на улицах Бригадная, Плодовая, Соколиная, Ершовская, Журавлевская, Земледельческая, Семиреченская, Проходная. В этот же день будут менять узел в колодце на улице Ново-Вокзальной, из-за чего воду отключат в домах 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 257А, 257Б, 257 В.