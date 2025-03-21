В Уфе до ночи закрыли участок улицы Набережной из-за ледохода

Сегодня, 21 марта, движение на участке улицы Набережной было перекрыто до 24:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации Уфы.
Ограничения коснулись отрезка дороги от улицы Сочинской до проезда под Бельским мостом. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности водителей и пешеходов в связи с начавшимся ледоходом.
Напомним, что сегодня в районе монумента Дружбы в Уфе образовался ледовый затор, который впоследствии был успешно устранен спасателями.
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