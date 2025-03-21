Авиакомпания возобновила продажу билетов на рейс Братск — Москва

— Прямой перелёт Братск-Москва остаётся в нашем расписании, билеты на весенне-летний сезон в продаже! Благодарим авиакомпанию за конструктивный диалог, в ходе которого удалось возобновить продажи важного для региона рейса, — сказано в сообщении.