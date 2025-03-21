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Авиакомпания возобновила продажу билетов на рейс Братск — Москва

Билеты на весенне-летний сезон уже в наличии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Одна из крупнейших авиакомпаний возобновила продажу билетов на прямой рейс Братск-Москва. Радостную новость сообщили в пресс-службе братского аэропорта.

Напомним, на днях в сети опубликовали информацию, что продажа билетов приостановлена из-за существенного роста стоимости топлива. Как стало известно КП-Иркутск, чтобы как-то решить ситуацию, сразу начались переговоры, так как сибирякам крайне важно данное направление.

— Прямой перелёт Братск-Москва остаётся в нашем расписании, билеты на весенне-летний сезон в продаже! Благодарим авиакомпанию за конструктивный диалог, в ходе которого удалось возобновить продажи важного для региона рейса, — сказано в сообщении.

Для авиакомпании и аэропорта главным приоритетом является обеспечение доступности авиаперелётов, поэтому работа с заинтересованным перевозчиком продолжится, в дальнейшем это позволит расширить маршрутную сеть.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-полицейского обвиняют в организации незаконной миграции и взяточничестве.