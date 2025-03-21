Расписание поездов на МЦД-4 изменится 22−23 марта

«В эти выходные с коллегами из ОАО “РЖД” совместим работы сразу на двух участках: от “Фрязево” до “Павловского Посада” продолжим капитальный ремонт пути, а от “Железнодорожной” до “Нижегородской” начнем готовить инфраструктуру к вводу станции “Железнодорожная” после реконструкции. Так мы сможем избежать дополнительных “окон” и закончить работы в срок, а работая в выходные — как можно меньше влиять на нормативное движение поездов в рабочие дни», — пояснили в пресс-службе.