В мэрии прокомментировали вырубку деревьев возле «Вагонки»

В Калининграде возле «Вагонки», бывшей кирхи, вырубили деревья. Как оказалось, сделано это было с нарушениями. Об этом сообщили представители городской администрации на страничке во «ВКонтакте» под вопросом местного жителя Александра Панфилова. Тот сказал, что деревья уничтожают, и спросил, будет ли компенсационная посадка.