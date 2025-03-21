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В мэрии прокомментировали вырубку деревьев возле «Вагонки»

О нарушениях сообщат в минприроды.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде возле «Вагонки», бывшей кирхи, вырубили деревья. Как оказалось, сделано это было с нарушениями. Об этом сообщили представители городской администрации на страничке во «ВКонтакте» под вопросом местного жителя Александра Панфилова. Тот сказал, что деревья уничтожают, и спросил, будет ли компенсационная посадка.

«Собственнику участка выдавались только акты на вырезку сухих ветвей и омолаживающую обрезку. Но, судя по фото, работы выполняются с нарушениями. Наши коллеги выедут на место, зафиксируют все в акте и направят документ в минприроды», — прокомментировали в мэрии.

По словам Александра, район стремительно теряет озеленение: «За последние 5 лет на его улицах не высажено ни одного городского саженца».