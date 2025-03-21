Атомщики из Волгодонска продемонстрировали таланты на съемках «Играй, гармонь!»

Волгодонские атомщики вначале блестяще проявили себя на отборочном этапе, который проводила куратор проекта Анастасия Заволокина. Затем, уже на Театральной площади Ростова-на-Дону, они вместе с известными профессиональными ансамблями Ростовской области — Государственным академическим ансамблем песни и пляски Донских казаков, фольклорными коллективами «Православный Дон» и «Верхний Дон» — представили зрителям популярные казачьи песни для телевизионной передачи «Играй, гармонь!».