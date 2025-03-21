Атомщики из Волгодонска продемонстрировали таланты на съемках «Играй, гармонь!»

Хор ветеранов Ростовской АЭС «Энергия+» под руководством Татьяны Воловиковой стал участником съемок популярной музыкальной телепередачи «Играй, гармонь!», которые прошли в донской столице.
Волгодонские атомщики вначале блестяще проявили себя на отборочном этапе, который проводила куратор проекта Анастасия Заволокина. Затем, уже на Театральной площади Ростова-на-Дону, они вместе с известными профессиональными ансамблями Ростовской области — Государственным академическим ансамблем песни и пляски Донских казаков, фольклорными коллективами «Православный Дон» и «Верхний Дон» — представили зрителям популярные казачьи песни для телевизионной передачи «Играй, гармонь!».
— Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти является одним из важных стратегических национальных приоритетов. Участие в проекте «Играй, гармонь!» стало ярким событием в творческой деятельности нашего хора и ветеранской организации. Мы получили очень ценный опыт, важную для исполнителей оценку от профессионалов и дополнительный импульс для новых творческих проектов, — отметил председатель совета ветеранов Ростовской АЭС Александр Мурашев.
НАША СПРАВКА.
Телепередача «Играй, гармонь!» выходит в эфир «Первого канала» в 1986 года. Она посвящена русскому народному музыкальному творчеству и знакомит зрителей с самобытным и профессиональным исполнением народной музыки.