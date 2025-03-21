В России хотят создать национальную стратегию развития интеллектуальных отраслей

В 2023 году в прокат вышел второй сезон сериала. В этом году студия выпускает в прокат сериал «Зверомикс», на следующий год запланирована премьера полнометражного приключенческого фильма об исследователе Дальнего Востока «Невельский». Мультфильмы хабаровской студии объединяют в себе элементы западной и восточной культуры и легко нашли путь в Азию. Сериал «Спина к спине» вскоре после выхода был куплен для показа в Казахстане и Китае. Благодаря государственной поддержке «Мечталет» представил свои проекты на крупнейших отраслевых мероприятиях, таких как MIPCOM, Dubai International Content Market.