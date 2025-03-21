В Калмыкии найден мертвым мальчик, оказавшийся свидетелем травли школьника

«У Андрея возникла первая любовь с девочкой-одноклассницей, они сидели вместе за одной партой, чувства были взаимные, они ходили друг к другу в гости, учили вместе уроки. Вся эта трагедия приключилась в один день, когда он пригласил ее в гости на 8 Марта, как бы с ночевкой, и ее мама с сестрой устроили панику. Сестра пожаловалась своему другу, а он собрал уже эту компанию, он был старше всех. Я считаю, что вина все-таки больше лежит [на том], кто это организовал», — резюмировала собеседница «Газеты.Ru».