Экскурсовод Крамская рассказала, в какие турмаршруты может войти «Ударник»

Находящийся на реставрации кинотеатр «Ударник» может стать частью туристического маршрута через остров Балчуг или Арбат и его окрестности. Такое мнение высказала в беседе с Агентством «Москва» основатель экскурсионного бюро «Вся Москва», лучший экскурсовод Москвы и России 2022 года Марина Крамская.