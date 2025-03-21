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Экскурсовод Крамская рассказала, в какие турмаршруты может войти «Ударник»

Памятники московского конструктивизма становятся новыми точками притяжения, отметила основатель экскурсионного бюро «Вся Москва».

Источник: Freepik

Находящийся на реставрации кинотеатр «Ударник» может стать частью туристического маршрута через остров Балчуг или Арбат и его окрестности. Такое мнение высказала в беседе с Агентством «Москва» основатель экскурсионного бюро «Вся Москва», лучший экскурсовод Москвы и России 2022 года Марина Крамская.

Как отметила экскурсовод, памятники московского конструктивизма становятся новыми точками притяжения и интегрируются в городские туристические маршруты. Например, здание хлебозавода № 5 имени В. П. Зотова на Ходынской улице, где теперь располагается новый центр изучения конструктивизма «Зотов». На фасаде здания после реставрации вновь появились выложенные кирпичом цифры «1931» и надпись «Хлебозавод 5», выполненная в форме креста.

Кроме того, исторический облик вернули зданию клуба завода «Каучук», которое стало площадкой студенческого молодежного театра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Сейчас там проходят концерты и спектакли, есть зрительный и репетиционный залы, сообщила Крамская.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что реставрацию легендарного кинотеатра «Ударник» планируют завершить в 2027 году. Памятник московского конструктивизма является частью объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Дома Правительства». Здание было построено в 1928—1931 годах.

В Москве в 2024 году завершили реставрацию 157 памятников архитектуры. Собянин особо отметил дом, в котором с февраля по май 1831 года жил поэт Александр Пушкин, особняк Шехтеля в Ермолаевском переулке, а также особняк купцов Марковых в Каретном Ряду.