«Без интерпретаций и фейков». В РФ создадут исторический консорциум

По его словам, обществу нужно дать не только набор фактов, но и возможность с этим удобно работать. «Все эти ресурсы станут существовать мертвым грузом, если не будет каналов их распространения или институций, которые смогут донести до каждого заинтересованного лица или организации то богатство, которое у нас есть», — пояснил спикер.