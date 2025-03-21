Женщина отправила брата в магазин и получила миллион долларов

Женщина из Калифорнии, представившаяся как Дж. Гарсия, выиграла в лотерею миллион долларов, что примерно сегодня равняется 81 миллиону рублей, благодаря брату, которого отправила в магазин. Об этом пишет UPI.
Гарсия рассказала, что ее родственник всегда был фанатом лотерей, поэтому она время от времени давала ему деньги, чтобы он покупал билеты удачи и ей. Вот и в середине марта, женщина, как обычно, вручила брату некоторое количество средств и отправила его в магазин. Позже молодой человек отзвонился сестре и сказал, что купил билет за пять долларов — около 408 рублей. Затем Гарсия попросила родственника самостоятельно проверить результат, так как выигрыш мог быть ничтожным.
«Кажется, ты выиграла», — сообщил молодой человек по телефону. Однако Гарсия окончательно поверила в удачу лишь тогда, когда принесла билет в офис лотереи. Там ей подтвердили, что она выиграла один миллион долларов. Гарсия сообщила, что планирует потратить деньги на новый дом и машину брату.
Ранее в лотерею выиграл китаец, который вписал в билет даты рождения семьи.