Женщина отправила брата в магазин и получила миллион долларов

Гарсия рассказала, что ее родственник всегда был фанатом лотерей, поэтому она время от времени давала ему деньги, чтобы он покупал билеты удачи и ей. Вот и в середине марта, женщина, как обычно, вручила брату некоторое количество средств и отправила его в магазин. Позже молодой человек отзвонился сестре и сказал, что купил билет за пять долларов — около 408 рублей. Затем Гарсия попросила родственника самостоятельно проверить результат, так как выигрыш мог быть ничтожным.