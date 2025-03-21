В Братске есть льготы для оплаты проезда на дачных автобусах

Как стало известно КП-Иркутск, пенсионеры и дети в возрасте от семи лет будут частично оплачивать проезд на дачных автобусах. С 1 мая 2025 года на маршрутах, где полная цена составляет до 56 рублей, проезд обойдется в 25 рублей. 35 рублей — при стоимости проезда от 57 рублей до 79 рублей. 45 рублей — при стоимости проезда свыше 79 рублей.