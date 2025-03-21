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В Братске есть льготы для оплаты проезда на дачных автобусах

Пенсионеры и дети в возрасте от семи лет оплачивают проезд частично.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске установят дополнительные меры социальной поддержки. Судя по документу, опубликованному на официальном сайте Думы города, речь идет о льготном проезде в автомобильном транспорте по сезонным маршрутам.

Как стало известно КП-Иркутск, пенсионеры и дети в возрасте от семи лет будут частично оплачивать проезд на дачных автобусах. С 1 мая 2025 года на маршрутах, где полная цена составляет до 56 рублей, проезд обойдется в 25 рублей. 35 рублей — при стоимости проезда от 57 рублей до 79 рублей. 45 рублей — при стоимости проезда свыше 79 рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что одна из крупнейших авиакомпаний возобновила продажу билетов на прямой рейс Братск-Москва.