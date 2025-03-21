ЦДР заявил об объединении с театром «Ленком»

«На мой взгляд, объединение “Ленкома Марка Захарова” с “Центром драматургии и режиссуры” — осознанный и рациональный шаг. На первый взгляд, у этих театров мало точек соприкосновения: “Леком” — культовый театр, он скоро отметит столетие, а ЦДР — молодежная площадка для эксперимента. Но оба эти театра — авторские, а их различие — это и есть залог баланса. Я считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. ЦДР получит статус структурного подразделения “Ленкома”, руководить им останется (директор) Глеб Гришунин», — сказал Панков.