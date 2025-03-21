ЦДР заявил об объединении с театром «Ленком»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Московские театры «Ленком Марка Захарова» и «Центр драматургии и режиссуры» (ЦДР) объединятся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦДР со ссылкой на художественного руководителя обоих учреждений Владимира Панкова.
«На мой взгляд, объединение “Ленкома Марка Захарова” с “Центром драматургии и режиссуры” — осознанный и рациональный шаг. На первый взгляд, у этих театров мало точек соприкосновения: “Леком” — культовый театр, он скоро отметит столетие, а ЦДР — молодежная площадка для эксперимента. Но оба эти театра — авторские, а их различие — это и есть залог баланса. Я считаю, что симбиоз двух площадок пойдет им на пользу и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения. ЦДР получит статус структурного подразделения “Ленкома”, руководить им останется (директор) Глеб Гришунин», — сказал Панков.
По его словам, в результате объединения появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров и актеров.