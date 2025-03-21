Часть Нижневолжской набережной будет перекрыта в Нижнем Новгороде 22−23 марта

Часть Нижневолжской набережной будет перекрыта в Нижнем Новгороде 22 и 23 марта. Проезд будет невозможен в связи с проведением открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В период с 15:00 до 20:00 22 марта будет ограничено движение в районе Чкаловской лестницы, с организацией объездного маршрута.
С 00:01 до 23:00 23 марта транспорта будет приостановлено от Георгиевского съезда до улицы Широкой. Автомобилистам предлагается использовать альтернативные маршруты по прилегающим улицам.
Специалисты рекомендуют заранее изучить схему движения и с особой внимательностью следовать указаниям дорожных знаков.