На площадке Roblox с начала 2025 года совершили около 40 преступлений

Правоохранители пояснили, что ребёнку пишут в чате или в игровых сообществах. Часто используются фэйковые аккаунты блогеров или стримеров. Предлагают поучаствовать в акции, выиграть валюту или скин. Под этим предлогом просят передать данные банковской карты родителей или логины и пароли от платежных приложений.