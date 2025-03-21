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На площадке Roblox с начала 2025 года совершили около 40 преступлений

Мошенники с начала 2025 года совершили около 40 преступлений на площадке Roblox.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мошенники с начала года совершили около 40 преступлений на игровой площадке Roblox, аферисты чаще всего используют розыгрыши в качестве предлога для обмана, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Антилидер по числу совершенных преступлений — платформа Roblox. В текущем году зафиксировано порядка 40 преступлений, совершенных с использованием данной площадки. Большинство — связано с выманиванием у детей доступа к аккаунтам, личной информации и денег родителей. Чаще всего злоумышленники используют предлог “розыгрыша Robux” — внутриигровой валюты», — говорится сообщении.

Правоохранители пояснили, что ребёнку пишут в чате или в игровых сообществах. Часто используются фэйковые аккаунты блогеров или стримеров. Предлагают поучаствовать в акции, выиграть валюту или скин. Под этим предлогом просят передать данные банковской карты родителей или логины и пароли от платежных приложений.

В ведомстве призвали также быть бдительными в играх Standoff 2 и Minecraft.

«Standoff 2 — здесь активно действуют продавцы фейковых скинов и аккаунтов. Minecraft — здесь мошенники запускают фальшивые серверы с “премиум-доступом” и ложными предложениями о “модераторстве”, — рассказали полицейские.