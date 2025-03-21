В Омске появится спорткомплекс, микрорайон с домами- «свечками» и детские сады

Сегодня на архитектурно-градостроительном совете Омска были рассмотрены несколько проектов жилых микрорайонов и социальных объектов.
Микрорайон № 3 появится в жилом районе «Амурский» Центрального округа. Застройщик, ООО СМУ-10 Стройбетон «Северное» предлагает построить там четыре 11-этажных жилых дома и одну 17-этажную высотку. В целом здесь будет построено 886 квартир, аткже предусмотрено строительство детского сада на 310 мест.
Жилые дома и детский сад станут вторым этапом застройки микрорайона «Зеленый сад». По договору о комплексном развитии территории эту площадку осваивает ООО «Специализированный застройщик “ЗСК № 1”. Срок сдачи — IV квартал 2028 года. Большинство квартир здесь будет предназначено для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. В микрорайоне предусмотрены парковки и детский сад.
Фото: пресс-центр администрации города.
В заключение на рассмотрение архитекторов был представлен проект нового спорткомплекса на Левобережье. Это будет здание переменной этажности, от 2-х до 4-х этажей, где разместится большой бассейн, два ледовых поля, зоны для занятий фитнесом и теннисом, залы для баскетбола, волейбола и бадминтона. Проект спортивного объекта на улице Волгоградской был разработан ООО «Спортивный комплекс Титан».
Все проекты получили одобрение градсовета и теперь будут рассмотрены на областном уровне.
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