В Омске появится спорткомплекс, микрорайон с домами- «свечками» и детские сады

В заключение на рассмотрение архитекторов был представлен проект нового спорткомплекса на Левобережье. Это будет здание переменной этажности, от 2-х до 4-х этажей, где разместится большой бассейн, два ледовых поля, зоны для занятий фитнесом и теннисом, залы для баскетбола, волейбола и бадминтона. Проект спортивного объекта на улице Волгоградской был разработан ООО «Спортивный комплекс Титан».