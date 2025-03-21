Минэкономики Беларуси: садоводческое товарищество может стать населенным пунктом

В Министерстве экономики сказали, может ли в Беларуси садоводческое товарищество получить статус населенного пункта.
Прежде всего, в ведомстве обратили внимание на значительные отличия правового режима пребывания и ведения хозяйства в садоводческом товариществе и, например, в деревне.
Так, на земельном участке в садовом товариществе можно построить садовый домик, хозпостройку или другие сооружения. Но, если будет возведено полноценное комфортабельное жилье, то граждане не смогут зарегистрироваться и получить социальные гарантии, которые предусмотрены для жителей населенных пунктов.
При этом некоторые садовые товарищества, особенно вблизи Минска и областных центров, сегодня — полноценные коттеджные поселки с развитой инфраструктурой. Они обеспечены газоснабжением, центральным водоснабжением, канализацией и хорошей дорогой. И для таких случаев положение о садоводческом товариществе предусматривает возможность принять на общем собрании решение обратиться в местные исполкомы и попросить присоединить их к населенному пункту либо образовать на базе садоводческого товарищества новый населенный пункт.
— Решение, возможно ли такое присоединение или образование, находится в компетенции местных властей, — прокомментировала консультант юридического управления Минэкономики Ирина Скачкова.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко согласился со строительством майнинговых ферм на Могилевщине: «Получено добро».
И также президент высказался о развитии регионов Беларуси: «Лишних денег никогда не было, сейчас — тем более».