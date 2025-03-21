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Минэкономики Беларуси: садоводческое товарищество может стать населенным пунктом

Минэкономики сказало, как садоводческому товариществу стать деревней в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве экономики сказали, может ли в Беларуси садоводческое товарищество получить статус населенного пункта.

Прежде всего, в ведомстве обратили внимание на значительные отличия правового режима пребывания и ведения хозяйства в садоводческом товариществе и, например, в деревне.

Так, на земельном участке в садовом товариществе можно построить садовый домик, хозпостройку или другие сооружения. Но, если будет возведено полноценное комфортабельное жилье, то граждане не смогут зарегистрироваться и получить социальные гарантии, которые предусмотрены для жителей населенных пунктов.

При этом некоторые садовые товарищества, особенно вблизи Минска и областных центров, сегодня — полноценные коттеджные поселки с развитой инфраструктурой. Они обеспечены газоснабжением, центральным водоснабжением, канализацией и хорошей дорогой. И для таких случаев положение о садоводческом товариществе предусматривает возможность принять на общем собрании решение обратиться в местные исполкомы и попросить присоединить их к населенному пункту либо образовать на базе садоводческого товарищества новый населенный пункт.

— Решение, возможно ли такое присоединение или образование, находится в компетенции местных властей, — прокомментировала консультант юридического управления Минэкономики Ирина Скачкова.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко согласился со строительством майнинговых ферм на Могилевщине: «Получено добро».

И также президент высказался о развитии регионов Беларуси: «Лишних денег никогда не было, сейчас — тем более».