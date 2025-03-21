Минэкономики Беларуси: садоводческое товарищество может стать населенным пунктом

При этом некоторые садовые товарищества, особенно вблизи Минска и областных центров, сегодня — полноценные коттеджные поселки с развитой инфраструктурой. Они обеспечены газоснабжением, центральным водоснабжением, канализацией и хорошей дорогой. И для таких случаев положение о садоводческом товариществе предусматривает возможность принять на общем собрании решение обратиться в местные исполкомы и попросить присоединить их к населенному пункту либо образовать на базе садоводческого товарищества новый населенный пункт.