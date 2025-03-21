Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище

Во время прощания Рудковская обратилась к Филиппу Киркорову и поделилась воспоминаниями о его отце. Она также выразила уверенность, что «Бедрос Киркоров ушел со спокойной душой, потому что он знает, что рядом с его сыном есть прекрасные люди».