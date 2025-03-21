Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище

Певец похоронен рядом с народным артистом РФ Борисом Клюевым, модельером Валентином Юдашкиным на 21-м участке, который также называют аллеей деятелей искусств.
На прощании в Большом траурном зале Троекуровского кладбища присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, народный артист РФ Григорий Лепс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, народная артистка РФ Валерия, продюсер Яна Рудковская, Александр и Екатерина Стриженовы, а также родные и близкие артиста, в том числе сын — народный артист РФ Филипп Киркоров вместе с детьми.
Во время прощания Рудковская обратилась к Филиппу Киркорову и поделилась воспоминаниями о его отце. Она также выразила уверенность, что «Бедрос Киркоров ушел со спокойной душой, потому что он знает, что рядом с его сыном есть прекрасные люди».
В свою очередь Валерия назвала Бедроса Киркорова светлым и теплым человеком, ставшим родным для всех. «Каждый раз, когда мы встречались, чаще это было дома, на каких-то мероприятиях, на концертах, вот всегда в душе возникала дума: “Господи, какой же он!” — вспомнила Валерия.
Певец Бедрос Киркоров умер во вторник на 93-м году жизни. Как рассказала ТАСС помощница народного артиста России Филиппа Киркорова, его отец умер дома, в кругу семьи. Причиной смерти певца стала остановка сердца.