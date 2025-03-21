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Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 5 апреля

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, 5 апреля в столице региона стартует Месячник по благоустройству. Начнется он с общегородского субботника.

«Всех нижегородцев приглашаю присоединиться: вместе приведем в порядок наши дворы, улицы и общественные пространства. Продлится месячник до 15 мая», — сказал глава города Юрий Шалабаев.

В частности, коммунальные и дорожные службы города уже приступили к наведению порядка. В частности, некоторую спецтехнику переоборудовали с зимнего варианта на летний.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, основное внимание при уборке уделяется песку на прибордюрной полосе, очистке остановочных павильонов и колесоотбойных брусов.

Напомним, что основные работы по очистке города будут проведены в соответствии с муниципальными контрактами на содержание объектов благоустройства, озеленения и уличной дорожной сети.

Ранее сообщалось, что мониторинг состояния общественных пространств после зимы стартовал в Нижегородской области.

Сообщалось также, что коммунальные службы Нижнего Новгорода приступили к очистке дорог и тротуаров от песка и мусора.