Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 5 апреля

«Всех нижегородцев приглашаю присоединиться: вместе приведем в порядок наши дворы, улицы и общественные пространства. Продлится месячник до 15 мая», — сказал глава города Юрий Шалабаев.
В частности, коммунальные и дорожные службы города уже приступили к наведению порядка. В частности, некоторую спецтехнику переоборудовали с зимнего варианта на летний.
По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Житникова, основное внимание при уборке уделяется песку на прибордюрной полосе, очистке остановочных павильонов и колесоотбойных брусов.
Напомним, что основные работы по очистке города будут проведены в соответствии с муниципальными контрактами на содержание объектов благоустройства, озеленения и уличной дорожной сети.
Ранее сообщалось, что мониторинг состояния общественных пространств после зимы стартовал в Нижегородской области.
Сообщалось также, что коммунальные службы Нижнего Новгорода приступили к очистке дорог и тротуаров от песка и мусора.