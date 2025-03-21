Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки

«Всего в разделе “Стопкоронавирус” на нашем портале с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, а также самые важные новости по теме. После прекращения публикаций раздел останется открытым», — добавили на портале.