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Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публиковать сводки

Федеральный оперштаб по COVID-19 прекратил публикацию еженедельных сводок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией останавливает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, сообщает портал Объясняем.рф.

«Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 на портале Объясняем.рф. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Роспотребнадзор при этом продолжит оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.

«Всего в разделе “Стопкоронавирус” на нашем портале с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года вышли 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19, а также самые важные новости по теме. После прекращения публикаций раздел останется открытым», — добавили на портале.