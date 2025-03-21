В Иркутске прооперировали двухмесячного малыша с редкой опухолью в сердце

Детские кардиохирурги Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы спасли двухмесячного малыша, удалив редкую опухоль сердца. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Минздраве, поражение органа заметил один из педиатров при плановом осмотре ребенка. Во время УЗИ медики увидели объемное образование, которое почти полностью перекрывало просвет легочной артерии.
— Кровь с трудом поступала в лёгкие, так же имелся высокий риск тромбоэмболии. Пациента прооперировали в условиях искусственного кровообращения, — сказал заведующий отделением Евгений Ефанов.
Если простыми словами, то ребенку удалили опухоль, но при этом клапан артерии удалось сохранить. Исследования показали, что образование было доброкачественным, однако если бы оно продолжало увеличиваться, то мог появиться риск внезапной смерти.
Опухоль удалили. Фото: Минздрав Иркутской области.
Отметим, что опухоли сердца встречаются крайне редко — за последние два года хирурги ИОКБ лишь дважды столкнулись с таким диагнозом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске хирурги спасли малыша с восемью пальцами на ноге.