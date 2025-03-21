«Упала на дорогу, когда дверь зажала ногу». Могилевчанка получила серьезные травмы, выходя из автобуса

В Могилеве пассажирка получила тяжелые травмы, когда ей зажало ногу дверью автобуса, пишет БелТА.
Инцидент произошел в областном центре 4 марта. Примерно в 23.30 часов на остановке общественного транспорта «Улица Терехина» при высадке из автобуса «МАЗ» была серьезно травмирована женщина.
Предварительно установлено, что водитель автобуса не убедился, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение. Однако в этот момент выходившей из него пассажирке зажало ногу створками двери. Могилевчанка упала на проезжую часть и получила травмы из категории тяжелых.
Водителю инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного вреда.
При этом УСК по Могилевской области ищет очевидцев, пассажиров автобуса и прохожих, которые стали очевидцами произошедшего. Информацию можно сообщить в милицию или по телефонам УСК.
Между тем МВД опровергло получение травм российским комиком Останиным при задержании в Беларуси.