«Упала на дорогу, когда дверь зажала ногу». Могилевчанка получила серьезные травмы, выходя из автобуса

Предварительно установлено, что водитель автобуса не убедился, что все пассажиры покинули салон автобуса, закрыл двери и начал движение. Однако в этот момент выходившей из него пассажирке зажало ногу створками двери. Могилевчанка упала на проезжую часть и получила травмы из категории тяжелых.