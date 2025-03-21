Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Подмосковья напомнили о начале сезона клещевой активности

В Министерстве экологии Московской области напомнили о начале сезона клещевой активности в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Радио 1».

Как отметили в ведомстве, наибольшая концентрация клещей наблюдается в лесах, особенно в местах обитания диких животных.

Насекомые могут переносить заболевания, такие как — энцефалит, боррелиоз и ряд других опасных инфекций.

В министерстве призвали соблюдать правила безопасности при посещении леса — носить закрытую одежду, высокую обувь и головной убор.

Ранее врач-терапевт стационара «Олимп Клиник МАРС» Ляман Нуриева рассказала, что чаще всего клещи присасываются в местах с тонкой кожей.