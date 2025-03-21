Жителям Подмосковья напомнили о начале сезона клещевой активности

Об этом сообщает «Радио 1».
Как отметили в ведомстве, наибольшая концентрация клещей наблюдается в лесах, особенно в местах обитания диких животных.
Насекомые могут переносить заболевания, такие как — энцефалит, боррелиоз и ряд других опасных инфекций.
В министерстве призвали соблюдать правила безопасности при посещении леса — носить закрытую одежду, высокую обувь и головной убор.
Ранее врач-терапевт стационара «Олимп Клиник МАРС» Ляман Нуриева рассказала, что чаще всего клещи присасываются в местах с тонкой кожей.