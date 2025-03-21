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Крымчан в конце марта ждут длинные выходные

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Первая рабочая неделя апреля для крымчан будет сокращенная. Выходным днем станет понедельник, 31 марта. Это связано с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.

Источник: РИА "Новости"

Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и выходным. Рабочими станут четыре дня, начиная со вторника, 1 апреля.

В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.

Ураза-байрам — праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста у мусульман. С раннего утра в этот день проходят торжественные богослужения в мечетях Крыма и всей России. В этом году он выпадает на понедельник, 31 марта. Выходной день по случаю праздника объявлен в этот же день.