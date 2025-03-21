Крымчан в конце марта ждут длинные выходные

Ураза-байрам — праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста у мусульман. С раннего утра в этот день проходят торжественные богослужения в мечетях Крыма и всей России. В этом году он выпадает на понедельник, 31 марта. Выходной день по случаю праздника объявлен в этот же день.