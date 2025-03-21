Территорию Куршской косы обработали химией от клещей

В пятницу, 21 марта, на территории национального парка «Куршская коса» провели акарицидную обработку. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Химией опрыскали экологические тропы, автостоянки и территорию Визит-центра.
«Иксодовые клещи могут являться переносчиками возбудителей опасных болезней. Во избежание контактов с клещами рекомендуется не сходить с почвозащитных настилов и придерживаться трассы туристско-экскурсионных маршрутов», — прокомментировали в парке.
Отдыхающих просят быть аккуратными. При посещении национального парка ваша одежда должна прикрывать все тело. Используйте средства от клещей, регулярно осматривайте себя.