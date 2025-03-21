Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Территорию Куршской косы обработали химией от клещей

Отдыхающих просят быть аккуратными.

Источник: Нацпарк «Куршская коса»

В пятницу, 21 марта, на территории национального парка «Куршская коса» провели акарицидную обработку. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Химией опрыскали экологические тропы, автостоянки и территорию Визит-центра.

«Иксодовые клещи могут являться переносчиками возбудителей опасных болезней. Во избежание контактов с клещами рекомендуется не сходить с почвозащитных настилов и придерживаться трассы туристско-экскурсионных маршрутов», — прокомментировали в парке.

Отдыхающих просят быть аккуратными. При посещении национального парка ваша одежда должна прикрывать все тело. Используйте средства от клещей, регулярно осматривайте себя.