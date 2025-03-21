Воронежские врачи удалили женщине опухоль мозга, сохранив ее прическу

Нейрохирурги Воронежской областной клинической больницы № 1 спасли пациентку с опухолью мозга, проведя ей ювелирную операцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в пятницу, 21 марта.
В больницу 44-летняя женщина обратилась с жалобами на частые головокружения, головные боли, ухудшение зрения и шаткость походки. После обследования медики диагностировали опухоль в области мосто-мозжечкового угла головного мозга и приняли решение об операции. Неожиданной сложностью на этапе подготовки стала просьба пациентки сохранить ее любимую прическу.
«Обычно для нейрохирургических операций требуется полностью обрить голову, но для многих женщин это становится дополнительным стрессом. Ведь волосы — это не просто эстетика, а часть их идентичности», — пояснили врачи.
Медики нашли способ, который позволил бы не только безопасно удалить опухоль, но и выполнить просьбу пациентки. Нейрохирурги применили современную микрохирургическую технику и сверхточный операционный микроскоп. Врачи проделали ювелирную работу и в результате опухоль размером с мячик для пинг-понга была полностью удалена.
Уже на следующий день при правильно подобранной укладке женщина могла полностью скрыть следы серьезной операции.
Результаты гистологии показали, что удаленное новообразование оказалось доброкачественным. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже вернулась к привычной жизни. Врачи оценивают ее прогноз как благоприятный.