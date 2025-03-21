Воронежские врачи удалили женщине опухоль мозга, сохранив ее прическу

Медики нашли способ, который позволил бы не только безопасно удалить опухоль, но и выполнить просьбу пациентки. Нейрохирурги применили современную микрохирургическую технику и сверхточный операционный микроскоп. Врачи проделали ювелирную работу и в результате опухоль размером с мячик для пинг-понга была полностью удалена.