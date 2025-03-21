Получит ли Воронеж звание «город-герой»?

В 2025 году в России будет отмечаться важная дата — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне и многие воронежцы задаются справедливым вопросом: «Почему же у Воронежа до сих пор нет звания “город-герой”? Председатель Воронежской региональной патриотической общественной организации “Воронеж — город-герой” Михаил Чекулаев и заместитель председателя Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, краевед Ольга Рудева рассказали, как можно исправить эту историческую несправедливость.
Историческая несправедливость.
Познавательное и живое общение прошло в редакции «АиФ-Черноземье». Как рассказал Михаил Чекулаев, сначала инициативная группа решила разобраться в том, почему Воронеж не получил статус «город-герой».
«Мы обратились в агентство, которое провело социологическое исследование. 88% горожан знают, что у Воронежа нет звания “город-герой”, 12% не знали об этом. 38% воронежцев считают, что город по каким-либо причинам не заслужил звания, 28% считают, что это из-за того, что под городом в войну погибло много венгров (в СССР Венгрия входила в социалистический блок и с ней старались поддерживать хорошие отношения). 20% полагают, что власти не хотели привлекать внимание иностранцев к научно-техническим центрам», — сообщил общественник.
Михаил Чекулаев также отметил, что 76% воронежцев считают отсутствие звания исторической несправедливостью.
«На мой взгляд, у общества и у власти сейчас есть большой запрос на патриотическую тему, потому что мы находимся в преддверии 80-летия празднования Великой Победы. Мы надеемся, что президент России Владимир Путин примет решение о присвоении Воронежу этого звания».
Как будем действовать?
«Необходимо будет собрать подписи. Нам дали понять, что они нужны на бумажном носителе. Скорее всего будем подписи собирать на улицах города. Полагаю, что порядка 6−10 тысяч будет достаточно. Уверен, нашу инициативу помимо горожан поддержат и губернатор и мэр и депутаты. А если эта тема привлечёт внимание федеральных властей, то наш город может стать флагманом патриотической темы и встать в патриотическом авангарде России», — сообщил общественник.
О важности инициативы рассказала краевед Ольга Рудева:
«Я эту инициативу восприняла, как глаз народа. Я провожу экскурсии, на которых много приезжих. Эти люди перед посещением Воронежа тщательно знакомятся с историей города, много об этом читают. И задают вопрос: Почему Воронеж не “город-герой”? И на этот вопрос ответить нечего. Можно излагать домыслы, но чёткого ответа нет. В советское и постсоветское время подавались прошения, но бумаги из Москвы с чётким ответом так и не пришло. Поэтому я считаю, что надо попытаться ещё раз».
Всего было шесть попыток, эта седьмая. Михаил Чекулаев отметил, что по плану в 20-х числах апреля будет собран необходимый пакет документов, налажены контакты с ключевыми чиновниками.
В конце беседы гости познакомили нас с патриотической песней, посвящённой городу. Она так и называется «Воронеж — город-герой». Причём написали и исполнили её друзья Михаила Чекулаева из Иркутска. В этой группе наш собеседник когда-то занимался музыкальным творчеством.
Экскурс в историю.
После окончания Великой Отечественной войны в Советском союзе 12 городов получили звание «город-герой». Его присвоили как высшую степень отличия местам, связанным с ключевыми битвами войны. В их числе Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск и Смоленск. Брестская крепость получила звание «Крепость-герой».
В том, что Воронеж де-факто город-герой, в этом сомнений нет. Гитлеровцы хотели покорить Воронеж за четыре дня. В итоге битва шла 212 дней, по длительности уступая только боям за Ленинград, Новороссийск и Севастополь. Полностью покорить город захватчикам не удалось. Линия фронта разрезала столицу Черноземья пополам. Так было только в Сталинграде.
Под Воронежем вермахт лишился девяти дивизий, почти всего вооружения и техники, кроме того, были полностью разбиты итальянские, венгерские и румынские формирования. Здесь нашли свою могилу свыше 320 тысяч германских солдат и офицеров и их союзников, причём среди них полк, в котором Гитлер когда-то служил в чине ефрейтора.
Кроме того, Воронеж стал единственным городом в Европе, где гитлеровцы не смогли установить администрацию — никто из жителей не пошёл работать на оккупантов. И по сей день горожане помнят о тех страшных событиях. Ольга Рудева рассказала, что в районе Чижовка, недалеко от плацдарма, где были страшные бои до сих пор находят патроны, предметы и даже останки солдат:
«Один мужчина рассказывал, что когда в 70-е годы строил крыльцо у дома, наткнулся во время работ на немецкий блиндаж».