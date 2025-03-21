Получит ли Воронеж звание «город-герой»?

«Я эту инициативу восприняла, как глаз народа. Я провожу экскурсии, на которых много приезжих. Эти люди перед посещением Воронежа тщательно знакомятся с историей города, много об этом читают. И задают вопрос: Почему Воронеж не “город-герой”? И на этот вопрос ответить нечего. Можно излагать домыслы, но чёткого ответа нет. В советское и постсоветское время подавались прошения, но бумаги из Москвы с чётким ответом так и не пришло. Поэтому я считаю, что надо попытаться ещё раз».