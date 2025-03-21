В Воронеже продолжается создание частных дошкольных учреждений

Данный детский сад, рассчитанный на 86 мест, включает в себя четыре группы для детей в возрасте от одного года до семи лет. Несмотря на то что учреждение начало свою работу совсем недавно, уже сейчас здесь занимаются 70 ребят. Это свидетельствует о высоком спросе на негосударственные детские сады среди жителей Воронежа.