В Воронеже продолжается создание частных дошкольных учреждений

В рамках этой инициативы Глава Воронежа Сергей Петрин совместно с заместителем председателя Правительства области Олегом Мосоловым посетили новый частный детский сад, расположенный на улице Ленинградской.
Данный детский сад, рассчитанный на 86 мест, включает в себя четыре группы для детей в возрасте от одного года до семи лет. Несмотря на то что учреждение начало свою работу совсем недавно, уже сейчас здесь занимаются 70 ребят. Это свидетельствует о высоком спросе на негосударственные детские сады среди жителей Воронежа.
Во время визита представители власти обсудили с застройщиком планы по дальнейшему развитию территории, где осуществляется комплексное строительство в рамках программы развития застроенных территорий. В соседнем квартале предусмотрено строительство еще одного здания с встроенным детским садом, что дополнительно увеличит количество мест для малышей в этом районе. Также на встрече было рассмотрено сотрудничество с оператором данного дошкольного учреждения, а также представлены еще два предложения по организации встроенных детских садов.
Особое внимание было уделено механизмам субсидирования расходов из областной и городской казны, а также возможности выделения грантов на приобретение оборудования для новых детских садов. Этот механизм был разработан в диалоге с инвесторами и направлен на расширение числа желающих реализовывать подобные проекты.
Сергей Петрин подчеркнул, что работа по ремонту и строительству муниципальных учреждений не приостанавливается, а продолжается в комплексном режиме. Это позволит обеспечить качественное развитие дошкольного образования в Воронеже и удовлетворить потребности растущего числа семей, нуждающихся в местах для своих детей в детских садах.