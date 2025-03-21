Вологодские ветераны получат региональную выплату к 80-летию Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Власти Вологодской области предоставят единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей к 80-летию Победы участникам и инвалидам, вдовам погибших и умерших воинов Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, сообщила пресс-служба губернатора региона.
«Мы помним, чтим и гордимся нашими героическими предками, чьи ратные подвиги позволили сберечь нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Вологжане внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы советского народа, поэтому к ее 80-летней годовщине мы ввели региональную единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Получить ее смогут инвалиды и участники, вдовы погибших и умерших воинов Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей», — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, перечислять выплаты начнут в апреле.
Для получения региональной единовременной выплаты необходимо подать заявление и приложить копию удостоверения на льготу. Заявления принимаются в филиалах Центра социальных выплат, которые есть в каждом муниципальном образовании Вологодской области.