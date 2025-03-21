Минобр: в Беларуси работает один частный детский сад

МИНСК, 21 мар — Sputnik. В Беларуси достаточно непорядочных субъектов хозяйствования, которые реализуют программу дошкольного образования, сообщил министр образования Андрей Иванец.
По его словам, в министерство поступают обращения от родителей, которые жалуются на нерадивых предпринимателей. Деятельность таких частных центров, которые под видом «развиваек» имитируют работу детских садов, ставит под угрозу безопасность и здоровье детей, обратил внимание глава ведомства.
«Отсутствует квалифицированный педагогический состав (с малышами занимаются люди с улицы), нарушаются санитарные нормы, нет надлежащих условий для сна и питания. Происходит банальное зарабатывание денег на наших детях. Поэтому тема на контроле», — заявил Иванец в интервью газете «Рэспубліка».
Он сказал, что родители должны понять простую мысль: если у детского учреждения есть лицензия — это гарантия того, что оно соответствует всем нормам. В противном случае доверять частным детсадам не стоит.
«В Беларуси сейчас функционирует один частный детский сад — “Елисеевы поля”, который посещают около 40 воспитанников. Но мы готовы к сотрудничеству и только рады новым добросовестным предпринимателям», — добавил министр.
Закрытие частных учреждений образования.
В сентябре 2022 года белорусские власти обратили внимание на работу частных образовательных учреждений, после чего последовала череда закрытий школ и детских садов.
В законодательстве были введены новые формы лицензирования для учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования. Школы и детсады частной формы собственности должны были выполнить требования, касающиеся наличия необходимой учебной документации, мебели, инвентаря, санэпидрежима и другие.
В январе 2024 года Иванец заявлял, что в республике работают шесть частных учреждений образования.