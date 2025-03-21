Более 1,2 тысячи парковок для СИМ планируется создать в Нижнем Новгороде

По словам чиновника, еще около 800 участков находятся на рассмотрении. Житников отметил, что подготовленный проект постановления администрации, утверждающий места парковок и зоны запрета проезда, находится на рассмотрении в прокуратуре. Тем временем в столице Приволжья уже начали устанавливать специальные дорожные знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Также в городе наносят разметку для парковок СИМ.